Phoenix 13:00 bis 14:15 Reportage Die Tiefsee D 2016 Live TV Merken Zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt, 200 Meter unter der Wasseroberfläche beginnt die Tiefsee. Es geht bis zu elf Kilometer hinunter. Auch heute noch wissen wir nur sehr wenig über dieses "Reich der Finsternis". So werden bei Expeditionen in die Tiefsee immer wieder neue Arten entdeckt. Reporter David Damschen spricht im phoenix Thema unter anderem mit der Tiefseeforscherin Antje Boetius über die Vorbereitungen ihrer nächsten Expedition und die Folgen der Umweltverschmutzung am Meeresboden. In Google-Kalender eintragen Moderation: David Damschen Gäste: Gäste: Antje Boetius (Tiefseeforscherin) Originaltitel: Die Tiefsee