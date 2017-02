OKTO 21:05 bis 21:35 Talkshow Mulatschag Merken Die Show mit Rock,Talk und Comedy! Diesmal im exklusiven Mulatschag-Interview: Prong-Frontman Tommy Victor. Mit dabei hat der US-Musiker den Clip "Revenge best served cold". Außerdem: eine neue Folge des beliebten Deutsch-/Wienerisch-Sprachkurses mit Red Sonja, Evchen Schuster und Alien Kuatro. "Crippled Black Phoenix"-Mastermind Justin Greaves spricht wiederum über den Eurovision Songcontest, seine Liebe zu Poznan (Polen) und darüber, wie seine Mutter zu Rammstein rockt. Weiters verrät er, warum er sich über einen Anruf von Rob Zombie freuen würde. Der Musiker hat den Clip "Northern Comfort" mit dabei. Ebenfalls zu hören und sehen: das Video zu "Hold onto me" von Mayday Parade. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mulatschag

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 215 Min. 21

Thriller

ProSieben 22:25 bis 00:40

Seit 130 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 80 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 55 Min.