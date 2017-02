OKTO 09:30 bis 10:00 Magazin eigenZine Merken In einem Trapez-Akt zwischen dem Wunsch, eine Sendung zu einem aktuellen Thema in der (Sub-)Kultur zu gestalten und der schier nicht zu bewältigenden Aufgabestellung, dies binnen kürzester Zeit zu tun, schwingt der Beitrag über die ROBÖXOTICA! Das Material, welches 2014 und 2015 am Veranstaltungsort im 15. Wiener Gemeindebezirk gesammelt wurde dient der groben Orientierung, was eventuell heuer im mo.ë in der umstrittenen Thelemangasse, 1170 Wien geboten wird! In Google-Kalender eintragen

