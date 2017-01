OKTO 21:05 bis 21:20 Magazin Steckenpferd Merken In dieser Ausgabe von Steckenpferd geht es um Nächstenliebe und Menschlichkeit. Wir berichten über das Magdas Hotel, wo Flüchtlinge arbeiten, probieren den Beruf des Mobilitätstrainers für Blinde aus und fragen die Wiener Passanten, was denn ihre letzte gute Tat war. In Google-Kalender eintragen