OKTO 21:05 bis 21:35 Magazin Outside the Box - Magazin Merken Karin M. Wally ist zu Gast bei Mag. Markus Heingärtner, Ambassador des Vienna Chapter der Singularity University. Ziel der Singularity University, ein Thinktank und Startup-Incubator aus Silicon Valley ist es, mittels Zusammenführung exponentieller Technologien (Neurowissenschaften, künstliche Intelligenz, etc) Lösungen für globale Probleme zu erarbeiten. Markus Heingärtner spricht über den Massive Transformative Purpose, die 12 Global Grand Challenges sowie über die Theory of Change. "Unser Ziel ist es, die positiven Auswirkungen von exponentiellen Technologie aufzuzeigen; das Potenzial, das sie haben, um unser aller Leben zu verbessern", so Heingärtner. In Google-Kalender eintragen