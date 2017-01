OKTO 21:55 bis 23:35 Kultur Oktoskop Kenedi Goes Back Home Merken "Kenedi Goes Back Home" (Serbien/Montegro, 2003) ist der Auftakt von Zelimir Zilniks Trilogie über und mit dem jungen Rom Kenedi Hasani. Mit seiner Familie in den 1990ern vor den Jugoslawienkriegen nach Deutschland geflohen, wurde er 2002 nach Serbien abgeschoben. Am Belgrader Flughafen trifft Kenedi auf weitere aus Deutschland kommende Menschen, die wie er im Transit leben, auf der Suche nach Freunden und Familie, nach einer Unterkunft und Orientierung. Basierend auf den Erfahrungen und Erzählungen der Darsteller werden neue Grenzziehungen und Ausschlussmechanismen in einem vereinigten Europa sichtbar. Der Regisseur ist zu Gast bei Robert Buchschwenter im Studio. In Google-Kalender eintragen