L'historien Grégoire Kauffmann a conçu, avec Emmanuel Blanchard, un documentaire sur les cinq années que Marine Le Pen vient de passer à la tête du Front National. Dans ce film, il cherche à définir " les traditions idéologiques " qui fondent l'actuel parti frontiste. Le Front National est-il " nouveau " ou est-il caché dans les " vieux habits du populisme " - Son fond de commerce : dénoncer les élites, le système, l'affairisme bourgeois? Et invoquer la République pure et dure. Proposer une vision crépusculaire de la modernité, une sorte d'antilibéralisme culturel et appeler à un coup de balai salvateur contre les dirigeants corrompus. Dès son élection à la présidence du Front National, en 2011, Marine Le Pen utilise les thèmes chers à la République : les droits des femmes, la lutte contre l'antisémitisme, la valorisation de la laïcité, de la liberté, de l'égalité. Elle est parvenue à vampiriser tout ce discours inscrit dans les gènes de l'idéologie républicaine, pour les mettre au service d'un seul et même combat : celui contre l'islamisme radical et le fondamentalisme. En fait, contre la présence des musulmans sur le territoire français. Au nom de la liberté, elle dénonce ce qui est, selon elle, un nouveau totalitarisme : l'islamisme. Vision manichéenne qui stigmatise un seul et même adversaire. C'est aussi une manière d'imposer une vision de la République moins généreuse, moins ouverte à l'altérité. Marine Le Pen parle beaucoup plus d'égalité et de liberté que de fraternité. C'est une stratégie très efficace, que l'on retrouvait déjà chez Bruno Mégret, en 1999. Jamais, un parti politique n'est arrivé seul au pouvoir sous la Ve République. Il y a un moment où ça deviendra problématique d'être l'éternel perdant des seconds tours ! Pour gagner les Législatives, le Front National doit d'abord gagner la guerre des idées et des mots et accentuer la contradiction de la droite pour la faire se fissurer. S'il doit y avoir une alliance avec la droite, ce sera avec un FN en position de force et pas l'inverse?