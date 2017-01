Schweiz 1 14:10 bis 15:50 Komödie Sonntagsvierer CH 2010 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit der Pensionierung ist das Leben trist geworden für den einst lebensfrohen Emil Scheidegger. Die beiden Kinder stecken atemlos im Berufsleben, und zu seiner Frau Ingrid kühlte das Verhältnis nach 35 Ehejahren allmählich ab. Das zufällige Wiedersehen mit seinem Jugendfreund Fritz bringt ihn auf eine Idee: Bei einem geruhsamen Wochenendausflug auf einen gepflegten Golfplatz möchte Emil an eine fast vergessene Gewohnheit anknüpfen, die er im Kreis seiner Kameraden über viele Jahre gepflegt hat: den "Sonntagsvierer". Der abgehalfterte Filmproduzent Dieter ist sofort bei der Sache. Allein der cholerische Kunsthändler Bruno, dem Emil einst die Frau ausspannte, hat dem Erzfeind bis heute nicht verziehen und muss mit Engelszungen überredet werden. Kaum in Villars-sur-Ollon angekommen, konfrontiert Emil seine langjährigen Kumpane mit einer ungewöhnlichen Bitte: Er ist unheilbar krank, nicht einmal seine Frau weiß davon. Im Kreis der Freunde will er aus dem Leben scheiden - diese Horrornachricht ist keine Voraussetzung für ein entspanntes Golfwochenende. Doch nach dem Schock raufen sich Fritz, Bruno und Dieter zusammen. Sie beschließen, Emil nicht alleine zu lassen, und spielen eine letzte Partie Golf. Wenn der ehrgeizige Bruno sich an die Abmachung hält und den Erzrivalen nur einmal gewinnen lässt - dann wäre das für Emil ein denkbar wundervoller Abgang! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolz (Emil Scheidegger) Günther Maria Halmer (Dieter Thomas Brandt) Herbert Leiser (Bruno Häggli) Walter Hess (Fritz Welliker) Heidi Maria Glössner (Ingrid Scheidegger) Suly Röthlisberger (Bea Welliker) Beatrice Kessler (Cornelia Bergholz) Originaltitel: Sonntagsvierer Regie: Sabine Boss Drehbuch: Martin Rauhaus Kamera: Filip Zumbrunn Musik: Fabian Sturzenegger Altersempfehlung: ab 6