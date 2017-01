Servus TV 17:50 bis 18:00 Dokumentation Heimatlexikon Werner Bartolot Büchsenmacher Werner Bartolot Büchsenmacher A 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Büchsenmacher Werner Bartolot hat sich der Tradition verschrieben. In seiner Kärntner Manufaktur fertigt er Schusswaffen wie vor 100 Jahren. Aus kaukasischem Nussholz und reinem Eisen schäftet, sägt, feilt und schmiedet Werner Bartolot nach historischen Vorlagen edle Jagwaffen. Nur drei bis vier der bis in kleinste Detail handgefertigten Kippbüchsen verlassen pro Jahr seine Werkstatt. Die einen schätzen das Kunstvolle der Fertigung, die anderen die Zuverlässigkeit und Präzision der Waffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatlexikon