Servus TV 11:33 bis 12:30 Dokumentation Äthiopien - Die Brunnen der Borana I 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Horn von Afrika gilt als eine der trockensten Regionen der Welt. Jedes Jahr wird die Region von der verheerenden Dürre heimgesucht. In Oromia im Süden Äthiopiens versammeln sich die Borana, ein Volk traditioneller Viehzüchter, mit ihren Tieren an den "singenden Brunnen". Es handelt sich dabei um eine Ansammlung von Wasserlöchern, die wie eine Treppe hintereinander angeordnet sind. Daraus schöpfen die Hirten das Wasser unter lautem Gesang mit einem Eimer und gießen es in das nächsthöher gelegene Becken, bis das Wasser das oberste Becken erreicht hat, an dem die durstigen Tiere getränkt werden. Die Dokumentation folgt dem Leben der Borana in der Dürre und zeigt anhand ausdrucksstarker Bilder, wie dieses Volk mit seiner einzigartigen Wasserbewirtschaftung das wenige verfügbare Wasser allen Mitgliedern der Gemeinschaft gleichermaßen zur Verfügung stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The well - Voci d'acqua dall'Etiopia Regie: Riccardo Russo, Paolo Barberi Kamera: Riccardo Russo