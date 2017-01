Servus TV 05:20 bis 06:05 Dokumentation Moderne Wunder Geniale Technik - Flugzeugträger GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die HMS Queen Elizabeth ist der größte Flugzeugträger in der Geschichte der britischen Royal Navy. Ihre Tragfläche ist größer als zwei Fußballfelder und ist Landeplatz für das technisch fortschrittlichste Kampfflugzeug der Welt, den US Lockheed Martin F35 B Flieger. Das Kurzstartflugzeug startet und landet im Senkrechtflug auf dem Flugzeugträger. Die Geschichte der Flugzeugträger ist bereits ein Jahrhundert alt. Schon 1912 hob das erste Mal ein Flugzeug von einem britischen Schiff ab. Das Vorläufermodell aller gängigen Flugzeugträger war 1918 die HMS Argus, der erste Flugzeugträger der britischen Royal Navy. Ebenso revolutionär war 1960 auch der Düsenjäger Harrier Jump Jet, der vertikal starten und landen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Impossible Engineering Regie: Matt Grosch, Greg Lander Williams, John-Pierre Newman, Tom Weller

