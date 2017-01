RTS Un 20:55 bis 22:30 Sonstiges Alex Hugo Les amants du levant F Stereo Untertitel Merken Un refuge de très haute montagne au printemps. Alex s'y arrête un moment. A l'intérieur, il découvre les corps d'un homme et d'une femme allongés sur un lit, main dans la main. Au pied du lit se trouve une lettre... leurs dernières volontés. Il s'agit d'Isabelle et Antoine Lefort. Elle était atteinte d'une maladie incurable et ils ont décidé tous les deux d'arrêter de vivre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Le Bihan (Alex Hugo) Lionnel Astier (Angelo Batalla) Caroline Baehr (Emilie) Michaël Fitoussi (Renart) Louise Szpindel (Caroline Wacquier) Fabien Baïardi (Tony Leblanc) Originaltitel: Alex Hugo

