ATV 2 22:05 bis 23:54 Komödie Ein fliehendes Pferd D 2007 Nach der gleichnamigen Novelle von Martin Walser 2017-01-26 01:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Helmut und Sabine Halm, beide Mitte vierzig sind seit 15 Jahren verheiratet. Längst ist bei ihnen der Alltag eingekehrt und die Leidenschaft erloschen. Routiniert wie jedes Jahr verbringen sie ihre Ferien am Bodensee. In einem Strandbad treffen die beiden zufällig auf Helmuts ehemaligen Jugendfreund Klaus Buch. Klaus ist ein lebenslustiger Mensch und in Begleitung seiner wunderschönen und jungen Freundin Helene. Für Helmut ist der alte Schulfreund jedoch ein rotes Tuch, denn Klaus provoziert Helmut ununterbrochen mit unterschwelligen Bemerkungen und Rücksichtslosigkeit. Doch für Sabine hingegen kommt endlich wieder etwas frischer Wind in den angestaubten Ehe-Alltag und auch Helmut selbst kann sich seiner sexuellen Anziehung zu Helene nicht verwehren ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Noethen (Helmut Halm) Katja Riemann (Sabine Halm) Ulrich Tukur (Klaus Buch) Petra Schmidt-Schaller (Helene) Therese Hämer (Irene Zürn) Günter Brombacher (Mayrhofer) Vilmar Bieri (Reinhold) Originaltitel: Ein fliehendes Pferd Regie: Rainer Kaufmann Drehbuch: Kathrin Richter, Ralf Hertwig Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 12

