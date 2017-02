ORF 1 15:05 bis 15:30 Comedyserie Malcolm mittendrin Las Vegas USA 2003 Dolby Untertitel Wieder da Merken Malcolms Familie fährt nach Las Vegas. Dort soll Deweys Kaninchen an einem Wettbewerb teilnehmen. Reese verkauft das Haustier irrtümlich an ein Restaurant. Malcolm hat seinen Eltern verschwiegen, dass er einen nationalen Wissenschaftskontest gewonnen hat. Lois ist böse. Um sie zu besänftigen, schenkt Malcolm seiner Mutter Karten für das Konzert ihres Lieblingssängers. Hal irrt durch Vegas, auf der Suche nach dem Spielautomaten aus seinem Traum, der ihm einen Millionenjackpot bescheren soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Justin Berfield (Reese) Christopher Kennedy Masterson (Francis) David Cassidy (Boone Vincent) Originaltitel: Malcolm in the Middle Drehbuch: Michael Glouberman, Andrew Orenstein Kamera: Brian Merken Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 12