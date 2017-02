Anixe HD 23:15 bis 00:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Tod auf der Raveparade D 2000 Merken Rubelli sieht der diesjährigen Berliner Raveparade eher mürrisch entgegen. Er würde viel lieber in der Menge abtanzen, als den Festzug im AK 1 zu überwachen - zumal seine neue Flamme Lisa die Parade mitorganisiert hat. Am Tag vor dem großen Ereignis wird das Organisationsbüro plötzlich von einem maskierten Mann überfallen, der zwei Molotow-Cocktails wirft und auf einem Motorrad die Flucht ergreift. Der Täter ist offenbar mit dem anonymen Drohbrief-Schreiber und mysteriösen Tankwagen-Dieb identisch, der gedroht hat, die Raveparade in Flammen aufgehen zu lassen: Zirkusartist Stoltz, dessen Verlobte sich vor einem Jahr zu Tode tanzte. Während sich die Parade in Bewegung setzt, haben Charly, Gina und Rubelli die schwierige Aufgabe, Stoltz inmitten der tausenden Tänzer aufzuspüren, ehe er seine Drohung wahrmachen kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Iris Junik (Gina Holland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Tabea Tiesler (Lisa Sommer) Frank-Michael Köbe (Bruno Stoltz) Christoph Grunert (Thorwald) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Peter Ristau Drehbuch: Heinrich Wackenröder Kamera: Randolf Scherraus Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12