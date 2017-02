Anixe HD 15:00 bis 16:00 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Crash-Kid D 1999 Merken Die letzte Fahrt des Autoknackers Robert Lieven alias "Zorro" endet an einer Mauer - er muss verletzt in die Geldorf-Klinik. Hier erwartet ihn bereits Susanne Starmann, Mitarbeiterin des Jugendamtes. Das Strafregister des Jungen ist übervoll, jetzt soll er ins Jugendheim. Dr. Ritter will ihm eine Verschnaufpause verschaffen und setzt durch, dass "Zorro" bis zu seiner vollständigen Genesung in der Klinik bleiben kann. "Zorro" macht jedoch auch in der Klinik Probleme ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina van Eyck (Susanne Starmann) Magdalena Ackermann (Nina Busch) Andreas Schwaiger (Dr. Christian Ritter) Nina Bagusat (Schwester Anna) Iris Böhm (Dr. Johanna Kaminski) Franziska Dille (Tonja) Karsten Dörr (Dr. Max Geldorf) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Ilse Biberti Drehbuch: Friedrich K. Rumpf Kamera: Hartmut E. Lange