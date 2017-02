Anixe HD 07:00 bis 08:00 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Frederics Puppe D 1997 Merken Der Puppenspieler Alfons hält seinen zwölfjährigen Sohn Frederic - der ebenfalls ein talentierter Puppenspieler ist - für einen schläfrigen Traumtänzer, da Frederic in letzter Zeit oft abwesend und unkonzentriert ist. Während einer Vorstellung kippt sein Sohn einfach um und verletzt sich am Kopf. Die Ärzte finden heraus, dass Frederic unter einer besonderen Form von Epilepsie leidet und deshalb oft geistesabwesend scheint. In der Klinik freundet sich Frederic mit Suse an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Dr. Markus Kampmann) Christof Wackernagel (Alfons Riedel) Martin Goeres (Frederic) Henriette Ladisch (Suse) Ev-Katrin Weiß (Theresa Riedel) Sebastian Greulich (Thorsten) Astrid Meyer-Gossler (Clarissa Kühn) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Rolf Barth Kamera: Mike Gast Musik: Günther Fischer

