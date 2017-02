Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Zeit-Ton extended Aggregatszustände verändern: Thomas Köner Merken Die Arbeiten des deutschen Elektronik-Komponisten Thomas Köner vermessen geografische und gesellschaftliche Leerstellen. Seine Musik ist ebenso reduziert wie imaginativ: Er lotet Schnittstellen zwischen Klängen und Bildern aus, hat mit Filmemachern wie Jürgen Reble oder Yann Beauvais gearbeitet und selbst zahlreiche Filme produziert. Sein Musikvideo "Banlieue de Vide" wurde 2004 von der Ars Electronica mit einer Goldenen Nica ausgezeichnet und seine audiovisuellen Installationen waren etwa im Centre Pompidou oder der Londoner Hayward Gallery ausgestellt. Köner ist aber auch mit dem Projekt Porter Ricks, das er seit den späten 1980er Jahren mit Andy Mellwig betreibt, einer der Wegbereiter des Dub-Techno. Er spielte mit Max Eastley, Asmus Tietchens, Jana Winderen und der Dub-Band Techno Animal und veröffentlichte auf Labels wie Barooni, Mille Plateaux, Touch oder Denovali. Seine Radioarbeiten wurden vom WDR und Radio France ausgestrahlt. Seit 2014 arbeitet Köner an einer Trilogie zum Tiento, einer Spielweise für Tasteninstrumente, die besonders in der barocken iberischen Musik verwendet wurde. Außerdem erscheint diesen Herbst eine neue Platte von Porter Ricks auf dem Label Tresor. Klangorte Thomas Köner studierte u.a. elektronische Musik am CEM Studio in Arnheim. Es gehe ihm um einen Dialog mit der Umwelt, so der Künstler. Köner entwirft Musik für das Kino im Kopf der Hörer/innen: Auf Alben wie "Permafrost", "Novaya Zemlya" oder dem Multimedia-Werk "Nuuk" zieht Köner Klanglandschaften auf, bei denen Kälte zwischen festen, flüssigen und gasförmigen Aggregatszuständen changiert. Bei "La Barca" bestehen die Tracktitel nur aus Geo-Daten. Und auch bei Porter Ricks finden sich viele Bezeichnungen imaginärer Orte, siehe Nummern wie "Port Gentil" oder "Nautical Dub". Entschleunigungen Dieser "Zeit-Ton extended" über Thomas Köner ist dreigeteilt. In der ersten Stunde erzählt er von seinen Projekten und Kollaborationen und lässt gut 30 Jahre elektronischer Musikproduktion Revue passieren. Dann ist Köners Bearbeitung von Marinettis "Futuristischem Manifest" zu hören, eine Radioarbeit, bei der Klavier-Drones radikal verlangsamt werden. Den Abschluss bilden Ausschnitte aus der Trilogie "Tiento de las Nieves", "Tiento de la Luz" und "Tiento de la Oscuridad". In Google-Kalender eintragen