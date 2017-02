Österreich 1 19:30 bis 22:00 Sonstiges Aus dem Konzertsaal Merken <bk>Richard Wagner: Ouvertüre und Verwandlungsmusik aus dem Bühnenweihfestspiel "Parsifal"<ek><bk>Edvard Grieg: Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16; Klassische Verführung: Wie viel Wagner steckt in John Adams' "Harmonielehre"? Teresa Vogl und Christoph Becher machen sich auf Spurensuche (Aufgenommen am 26. Jänner im ORF RadioKulturhaus in Wien)<ek><bk>John Adams: Harmonielehre (Aufgenommen am 28. Jänner im Großen Musikvereinssaal in Wien in Dolby Digital 5.1 Surround Sound) In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Teimel Gäste: Gäste: Gabriela Montero (Klavier), ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Markus Stenz (Leitung)