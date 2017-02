Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Der famose Jarrett. Die frühen Jahre Merken Jahre vor seinem weltweiten Durchbruch "The Köln Konzert" von 1975 - dass durch einen Glücksfall zustande kam und bei dem ein defektes Klavier eine wichtige Rolle spielte - galt Keith Jarrett schon als "Rising Star" unter den Pianisten. Damals bewegte er sich noch in raueren Gewässern, scheute auch vor Free Jazz-Eskapaden nicht zurück, und entwickelte eine fast schon beängstigend intensive tonale Dichte in seinen Klavier-Improvisationen mit musikalischen Partnern wie Jack DeJohnette und Jan Garbarek. In Google-Kalender eintragen