Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei La Follia und die Hochschaubahn. Josef Hader zu Gast in Ö1 bis Zwei Merken La Follia und die Hochschaubahn. Josef Hader zu Gast in Ö1 bis Zwei In Google-Kalender eintragen Moderation: Albert Hosp