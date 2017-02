Österreich 1 11:40 bis 11:57 Sonstiges Beispiele Literarische Neuerscheinungen aus Österreich Birgit Birnbacher: "Wir ohne Wal" Merken Was fängt man an mit einem Leben, das längst angefangen hat? Das Buch erzählt von Menschen Mitte zwanzig, die einen Platz im Leben suchen, aber ihre eigenen Vorstellungen von Teilhabe verwirklichen wollen. Birgit Birnbachers Figuren lassen Wale steigen, leihen sich Geld bei der Bank für eine Fischbude in Camden, klettern einarmig auf den Springturm im Freibad und sitzen mit anderen nackt in fremden Wohnzimmern. Sie wollen was tun, aber am liebsten was Großes. Sie sind politisch, fühlen sich machtlos, solidarisieren sich. Nehmen Drogen, aus Langeweile, überfallen eine Tankstelle, aus Dummheit. Sie leben in der Kleinstadt, sie wollen nicht unbedingt weg, aber hier sein allein reicht nicht. Sie suchen ihren Platz, und während sie sich fragen, was es zu bedeuten hat, dass der Mensch genetisch zu über 50 Prozent mit einer Banane übereinstimmt, kriegt einer die Kurve und eine andere die Panik. Birgit Birnbacher wurde 1985 in Schwarzach im Pongau geboren und lebt in Salzburg. Sie arbeitete als Behindertenpädagogin in der Kinder- und Jugendarbeit, u.a. in Äthiopien und Indien, studierte Sozialwissenschaften in Salzburg, wo sie als Soziologin und Autorin lebt. 2015 erhielt die Autorin den Förderungspreis der Rauriser Literaturtage, 2016 erschien ihr erstes Buch: "Wir ohne Wal". In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Elke Hartmann (Es liest)