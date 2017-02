SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges "Das Geburtstagsgeschenk" Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Barbara Vine Merken Ivor Tesham, ein Machtmensch, Draufgänger und Politiker aus der Thatcher-Ära in den 1980er-Jahren, möchte seiner verheirateten Geliebten zum 28. Geburtstag einen fantastischen Traum erfüllen. Er hat für sie ein riskantes Überraschungsgeschenk: Gegen Abend soll sich Ivors heimliche Freundin in einem Außenbezirk von London einfinden. Tesham schenkt ihr eine Fahrt ins Blaue - mit dem Ziel, im Haus seines Schwagers zügellosen Sex zu genießen. Doch aus dem abenteuerlichen Spiel wird bitterer Ernst. Die inszenierte Entführung endet in einem Desaster. Und Tesham lebt von nun an in ständiger Angst vor dem Medienskandal. Zumal seine Partei sich die "Rückkehr zu den Grundwerten" auf die Fahne geschrieben hat. Das Geburtstagsgeschenk entwickelt sich zu einem Albtraum, der Ivor Teshams Karriere und sein Leben zu zerstören droht. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Werner Wölbern, Linda Olsansky, Mark Waschke, Judith Engel, Jens Wawrczeck, Marietta Meguid, Stephanie Schönfeld, Irm Hermann Regie: Irene Schuck