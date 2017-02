hr2 23:04 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Rainhard Fendrich, "Macho Macho" Merken Er ist Österreicher und bekannt für seine Hits wie "Macho Macho", "Schickeria", "Es lebe der Sport" oder "Ein Herz wie ein Bergwerk". Rainhard Fendrich ist jemand, der genau hinschaut, Texte und Musik zu Themen schreibt, die ihn bewegen. Gerade ist sein neues Album "Schwarzoderweiß" erschienen. Da gibt er den politischen Mahner und erteilt jedweder Fremdenfeindlichkeit eine klare Absage. Aber es gibt auch sanfte Balladen auf der CD, zum Beispiel "Du bist schön". Das Lied hat das Zeug zum absoluten Lieblingslied zumindest bei den Damen. Der Wiener Fendrich hat ein katholisches Knabeninternat besucht und ist humanistisch geprägt. Ein musikalisch-künstlerisches Internat wäre ihm lieber gewesen. Klänge haben ihn schon immer begeistert. Als Kind vertrieb er sich die Zeit mit zwei Plastikfiguren aus einer Kaffeeschachtel, gehütet hat ihn seine fromme Oma. Mit der Kirche hat er heute nichts mehr am Hut, ein gläubiger Mensch ist er geblieben. Natürlich wird der Performer Rainhard Fendrich er hat eine Zweitkarriere als Moderator unter anderem der Flirtshow "Herzblatt" und als Schauspieler vorzuweisen mit den neuen Songs auf Tour gehen. Am 13. Februar 2017 gastiert er in der Jahrhunderthalle in Frankfurt-Höchst. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andrea Seeger