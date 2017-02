ATV 2 00:45 bis 01:35 Krimiserie The Closer Geldwäsche USA 2011 Stereo Merken Das Team untersucht den Mord an sieben Menschen, die im Haus des Plattenproduzenten Antwone Decker erschossen wurden. Eines der Opfer ist Christopher Brooks, dessen Debüt-Album bald erscheinen sollte. Während Provenza auf einen geplatzten Drogendeal tippt, ist Gabriel überzeugt, dass weder Chris noch sein Bruder Kevin, der ebenfalls getötet wurde, in kriminelle Geschäfte verwickelt waren, weil er beide von früher kennt. Als sich herausstellt, dass Kevin seinen Bruder zu einem Label-Wechsel überreden wollte, avanciert Decker zum Hauptverdächtigen. Doch Decker macht es Brenda nicht leicht. Brenda drohen zudem interne Probleme, denn Chief Delk will Major Crimes umstrukturieren und erzählt Brenda von einer Klage, die gegen sie angestrengt worden sei?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Anthony Denison (Lieutenant Andy Flynn (als Tony Denison)) Michael Paul Chan (Lieutenant Mike Tao) Originaltitel: The Closer Regie: Nelson McCormick Drehbuch: James Duff, Michael Alaimo Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine