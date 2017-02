ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Kopflos durch die Nacht CDN 2011 Stereo Merken Bei der Klärung eines Verkehrsunfalls stoßen die Polizisten auf einen morbiden Fund: Im Kofferraum eines der Autos befinden sich drei abgetrennte Köpfe, die anscheinend von einer örtlichen Pathologieabteilung entwendet wurden. Die Spur führt zu einem psychisch labilen Studenten, der es im Laufe der Ermittlungen aufgrund seiner geistigen Verwirrung bald auf Andy abgesehen hat. Als er in das Haus der jungen Polizistin einbricht, steht er dort mit einer Waffe in der Hand Luke gegenüber. Dov muss sich nach seiner letzten hitzköpfigen Aktion zurückhalten und wird Gail als Partner zugeteilt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Ben Bass (Sam Swarek) Originaltitel: Rookie Blue Regie: David Wellington Drehbuch: Russ Cochrane Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16

