ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Blaue Flecken USA 2009 Stereo Merken Pope fordert Brenda auf, Captain Sharon Raydor bei einem heiklen Fall zu unterstützen. Raydor glaubt, dass eine Polizistin aus ihrem Stab, Ally Moore, von ihrem Ehemann körperlich misshandelt wird. Doch Ally weigert sich, ihn anzuzeigen. Daher sieht Brenda allerdings keine rechtliche Grundlage, Allys Mann vorzuladen. Aber am nächsten Tag macht Pope ihr deswegen schwere Vorwürfe. Denn in der Nacht hat Ally den Notruf gewählt. Sgt. Ryan Dunn war als erster vor Ort und war gezwungen, Allys Mann in Notwehr zu erschießen. Doch die Aussagen von Ally und Dunn machen Brenda misstrauisch. Die Ergebnisse des Pathologen und die Untersuchung der Tatwaffe bestätigen ihren Verdacht, dass Ally und Dunn nicht die Wahrheit sagen? Staffelfinale!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G. W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: James Duff Drehbuch: Duppy Demetrius, Ken Martin Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12

