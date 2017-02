BonGusto 20:10 bis 20:35 Reportage Hoffmanns fabelhafte Welt der Gemüse D 2013 Merken Der Berliner Sterne-Koch Michael Hoffmann war deutschlandweit der erste Gourmetkoch, der in seinen Restaurant "Margaux" ein rein vegetarisches Menü anbot. Dafür wurde er 2010 von der Zeitschrift "Feinschmecker" als Koch des Jahres ausgezeichnet. In der Reihe "Hoffmanns fabelhafte Welt der Gemüse" macht sich der Spitzenkoch und Gärtner auf eine vegetarische Entdeckungstour und kocht in jeder Folge mit einer bekannten Persönlichkeit ein vegetarisches Gericht. Die Rezepte sind leicht nachzukochen und es gibt Rubriken, in denen Standards der vegetarischen Küche erläutert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Hoffmann Gäste: Gäste: Wolfgang Niedecken (Musiker, Maler und Autor) Originaltitel: Hoffmanns fabelhafte Welt der Gemüse