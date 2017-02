BonGusto 11:35 bis 12:00 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Mike Süsser D 2014 Merken Mike Süsser und Jörg Götte widmen sich der Sommer-Küche. Der heutige Tag soll am Ufer der Isar mit einem kleinen Barbecue enden. Dafür bereiten sie die Gerichte in der "meine Familie & ich"-Küche vor. Vollendet werden sie dann auf dem Grill. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Grillhähnchen und Garnelen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel