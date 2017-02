Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Bühne frei im Studio 2 ... ... für das Rebecca Trescher Ensemble 11 Merken Elf Freundinnen und Freunde sollt ihr sein - vielleicht dachte sich das die Klarinettistin und Komponistin Rebecca Trescher im Jahr 2013 als sie ihr ungewöhnlich besetztes Ensemble 11 gründete. Die Absolventin der Nürnberger Musikhochschule hatte schon zwei Alben mit von ihr geleiteten Quintett-Besetzungen eingespielt und wollte nun eine Formation mit noch größerer Klangentfaltung. Eine Jazzbesetzung, angereichert mit den Klängen von Harfe, Cello und Vibraphon - das war der Sound, den sich die 1986 in Tübingen geborene Musikerin für ihre neuen Kompositionen wünschte. Dafür schrieb sie Jazz, der federleicht mit experimentellen Elementen, großen Formen und Melodiebögen hantiert, und im Ergebnis zum regelrecht impressionistischen Hörerlebnis wird. Gespielt von einer fein aufeinander abgestimmten Besetzung, die eher Orchester als Bigband ist, eher klassische und Jazzelemente verbindender Third Stream als Swing spielt, und eher Tondichtung als Standardformat bietet. Jazzer und klassisch ausgebildete Musiker malen hier zusammen in großen Bögen vielfarbige Musik und bringen sie mit wunderbaren Soli noch zusätzlich zum Leuchten. 2014 haben sie im Studio Franken des Bayerischen Rundfunks ihr Debütalbum "Fields" eingespielt, seitdem waren sie einige Male auf Konzerttournee und wurden da unter anderem 2016 auch bei der renommierten "Jazz Ahead" Messe bejubelt. Mit neuem, bisher noch nicht veröffentlichtem Repertoire, stellt sich das Ensemble nun auch bei "Bühne frei im Studio 2" vor. In Google-Kalender eintragen Moderation: Beate Sampson Gäste: Gäste: Rebecca Trescher (Klarinetten, Komposition), Agnes Lepp (Gesang), Hironaru Saito (Flöte), Markus Harm (Altsaxofon), Konstantin Herleinsberger (Tenorsaxofon, Klarinette), Florian Bischof (Cello), Maja Taube (Harfe), Volker Heuken (Vibrafon), Andreas Feith