Bayern 4 14:05 bis 16:00 Sonstiges Panorama Frederick Delius: "Sleigh Ride" (Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Terje Mikkelsen) Mauro Giuliani: Gitarrenkonzert A-Dur op. 30 (Eduardo Fernández, Gitarre; English Chamber Orchestra, Leitung: George Malcolm) Frédéric Chopin: Polonaise-Fantasie As-Dur op. 61 (Rafal Blechacz, Klavier) Percy Grainger: "Danish Folk-Music Suite" (Melbourne Symphony Orchestra, Leitung: Geoffrey Simon) Ralph Vaughan Williams: Fantasie (Sina Kloke, Klavier; Chamber Orchestra of New York, Ltg.: Salvatore Di Vittorio) Antonín Dvo?ák: Serenade E-Dur op. 22 (Rotterdam Chamber Orchestra, Leitung: Conrad van Alphen)