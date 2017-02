DR Kultur 15:05 bis 15:30 Sonstiges Kakadu Entdeckertag Der Nacktmull - nicht schön, aber ganz schön besonders Merken Vielleicht gehören Nacktmulle nicht zu den hübschesten Säugetieren der Erde, aber sicherlich zu den interessantesten. Denn die kleinen Nager mit der faltigen, nackten Haut werden steinalt, empfinden kaum Schmerzen und können sogar zwitschern wie Vögel. Zu Hause sind sie in Afrika, leben in Kolonien unter der Erde und haben sogar eine Königin. "Kakadu"-Reporterin Nicole Silbermann hat die Nacktmulle im Tierpark Berlin besucht und dort noch einiges mehr über diese besonderen Tiere erfahren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Wiese