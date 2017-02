Deutschlandfunk 01:05 bis 05:00 Sonstiges Deutschlandfunk Radionacht Zu Gast: Die Musikerin und Autorin Christiane Rösinger / Vorgestellt: Liederbestenliste Februar / Global Sound: Neue Alben u.a. von Fetsum, Francois and the Atlas Mountains, Marie Boine / Original im Ohr: Ungewöhnliche Coverversionen / On Tour: Konzerthighlights des Monats Merken Sechs Jahre nach ihrem melancholischen Debütalbum "Songs Of L. And Hate" hat Christiane Rösinger ihr zweites Album fertig: "Lieder ohne Leiden". Auch wenn der Sound opulenter und deutlich farbenfroher geworden ist, der Titel bleibt ein Wunschtraum. Die Musikerin liefert stattdessen eine schonungslose Gegenwartsanalyse, die vom Leben im Prekariat bis hin zu den Renditesorgen der Generation Erben reicht. Dabei erinnern Christiane Rösingers trockener Humor und ihr Faible für die 60er-Jahre, die Sixties, zwischendurch an ihre Berliner Bands Lassie Singers und Britta. Mit denen wurde sie in den 90er-Jahren zu einer der wenigen weiblichen Indie-Heldinnen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anna-Bianca Krause