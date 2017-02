Der junge Johann schreibt und dichtet für sein Leben gern. Da seine Ergüsse jedoch wenig Anklang finden, schickt ihn sein Vater nach Wetzlar, damit er dort seinen Doktor in Rechtswissenschaften macht. Das verstaubte Reichskammergericht ist für Johann genau die richtige Spielwiese. Außerdem verliebt er sich in Lotte, die bereits jemand anderen versprochen ist. Aus seinem Unglück heraus beginnt er wieder zu schreiben ... In Google-Kalender eintragen