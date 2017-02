ORF 1 10:35 bis 12:10 Actionfilm Undercover Love D 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Rasante, mit Anja Kling und Henning Baum topbesetzte Krimikomödie von den Machern der Erfolgsserie Doctor's Diary': Hausfrau Susanne versucht als Agentin wider Willen, die Welt vor den wahnwitzigen Machenschaften einer abtrünnigen Doppelspionin zu retten. Hausfrau Susanne ist fassungslos: Nach 15 Ehejahren entdeckt sie Anzeichen dafür, dass ihr Mann sie betrügt! Kurzerhand beschließt sie, ihm nachzuspionieren. Was Susanne nicht ahnt: Ihr Gatte hat keineswegs eine Affäre, sondern führt ein Doppelleben der besonderen Art. Hauptberuflich ist er nämlich Geheimagent des Sonderkommandos Deutschland'. Ehe sie sich versieht, steckt Susanne selbst inmitten eines Spionagefalls und kämpft nebst ihrem Ehemann gegen eine gefährliche Agentin, die nichts Geringeres plant, als die Weltherrschaft an sich zu reißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Kling (Susanne Müller) Henning Baum (Johannes Müller) Sebastian Bender (Christian Müller) Zsa Zsa Inci Bürkle (Denise Müller) Annika Kuhl (Tanja) Elyas M'barek (Sam McPhearson) Gregor Bloéb (Hagedorn) Originaltitel: Undercover Love Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Mathias Neumann Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 14