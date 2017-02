ORF 2 05:30 bis 05:55 Magazin heute konkret Oberösterreicherin stellt sich als neue Kandidatin dem "Essperiment" A 2017 Stereo 16:9 Merken Oberösterreicherin stellt sich als neue Kandidatin dem "Essperiment": Spannung verspricht die neue Kandidatin für das "Essperiment", das noch bis zum Juni läuft. Denn die Oberösterreicherin Bernadette Bruckner ist nicht nur (Fast-)Veganerin, sondern auch studierte Gesundheitsmanagerin und diplomierte Ernährungsberaterin. Die Nachfolge wurde notwendig, nachdem die Wohngemeinschaft aus Leonding mit Ende des Jahres ausgestiegen war. Das Essperiment: Für die ORF-Aktion haben sich Menschen verpflichtet, sich ein Jahr lang nur von dem zu ernähren, was in ihrem Umkreis von 100 Kilometern wächst und verarbeitet wird. Ernst Schwarz begleitet die Teilnehmer/innen aus Wien, der Steiermark und aus Oberösterreich dabei und berichtet monatlich über ihre Erfolge, Rückschläge und Entdeckungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Rupp Originaltitel: heute konkret