Schweiz 2 11:05 bis 11:55 Krimiserie Kommissar Rex Verliebt in einen Mörder D, A 2002 Stereo Dolby Digital HDTV Ein wegen Raubmordes inhaftierter Mann will mit einem Trick eine beweislastige DNA-Analyse widerlegen. Er überredet eine Freundin, genau nach seinem Muster einen weiteren Raubmord zu begehen und Spuren seiner DNA am Tatort zu hinterlassen. Das würde der entlastende Beweis für seine Unschuld und er würde bald wieder frei sein. Doch Marc, Niki und Rex kommen dem miesen Plan auf die Schliche. Schauspieler: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Bettina Redlich (Elli Lischka) Alexander Strobele (Erwin Schuster) Dietrich Siegl (Dr. Wagner) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hajo Gies Kamera: Martin Stingl Musik: Gerd Schuller, Peter Wolf Altersempfehlung: ab 12