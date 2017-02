Schweiz 2 03:00 bis 04:35 Horrorfilm Fright Night USA 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dank seiner attraktiven Freundin Amy (Imogen Poots) wird der Teenager Charley (Anton Yelchin) endlich in den Kreis der coolen Kids aufgenommen. Seinen uncoolen Kumpel Ed (Christopher Mintz-Plasse) hat Charley fast schon vergessen, als dieser sich mit einer grotesken Warnung zurückmeldet: Untote hätten mehrere der Schulkameraden auf dem Gewissen, und ausgerechnet Charleys neuer Nachbar sei einer der gefährlichsten. Tatsächlich macht Jerry (Colin Farrell) sich mit seiner magischen Wirkung auf Charleys Mutter und andere Frauen ebenso verdächtig wie mit einem Tagesrhythmus, der kein Sonnenbad zulässt. Mit ihren Nachforschungen wecken die beiden jungen Männer das Misstrauen Jerrys, und als wenig später Ed verschwindet, erkennt Charley, in welcher Gefahr er schwebt. Nun kann bloss noch einer helfen: Der abgetakelte Showzauberer Peter Vincent (David Tennant) weiss, wie man Vampiren den Garaus macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anton Yelchin (Charley Brewster) Colin Farrell (Jerry) Toni Collette (Jane Brewster) Christopher Mintz-Plasse (Ed) David Tennant (Peter Vincent) Imogen Poots (Amy) Dave Franco (Mark) Originaltitel: Fright Night Regie: Craig Gillespie Drehbuch: Marti Noxon Kamera: Javier Aguirresarobe Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

