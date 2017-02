Schweiz 1 22:25 bis 23:40 Diskussion Arena Ernstfall Trump Ernstfall Trump CH 2017 Stereo HDTV Merken Donald Trump macht Ernst und versucht im Schnellzugstempo, seine Wahlversprechen umzusetzen. Nicht nur bezüglich der muslimischen Welt, auch gegenüber Mexiko will Trump nun tatsächlich die angedrohte Mauer bauen. Soll man, muss man Donald Trump stoppen? Ist das überhaupt möglich? Oder versagen gerade die berühmten "checks and balances" der amerikanischen Demokratie? Mauern zieht Trump auch in wirtschaftlicher Hinsicht hoch. Das seit Langem geplante Transpazifische Freihandelsabkommen TPP hat er bereits begraben. Auch das Handelsabkommen mit Mexiko und Kanada ist in Frage gestellt. Welche Auswirkungen hat der neue amerikanische Protektionismus auf die Wirtschaft? Welche Auswirkungen haben Trumps Entscheide auf die Schweiz? Jonas Projer begrüsst in der "Arena": - Micheline Calmy-Rey, alt Bundesrätin - James Foley, Sprecher Republicans Overseas Switzerland - Samir, irakisch-schweizerischer Filmemacher - Klaus Wellershoff, ehemaliger Chefökonom UBS. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jonas Projer Gäste: Gäste: Micheline Calmy-Rey (alt Bundesrätin), James Foley (Sprecher Republicans Overseas Switzerland -), Samir (irakisch-schweizerischer Filmemacher), Klaus Wellershoff (ehemaliger Chefökonom UBS) Originaltitel: Arena