In Gähwil im Toggenburg hofft Familie Hunkeler Flück auf eine etwas ruhigere Zeit. Ihre drei Adoptivtöchter und die Austauschstudentin aus Mexiko haben in den letzten Wochen für Aufregung gesorgt. Ihre älteste Tochter Carmela ist für ein Jahr in Mexiko. Nach dem Wechsel der Gastfamilie und dem Neuanfang in einer anderen Stadt fühlt Carmela sich in ihrem Herkunftsland wohler. Eine grosse Herausforderung hat sie noch zu meistern: Zum ersten Mal kehrt sie alleine in das Kinderheim zurück, aus dem sie Viktor und Denise vor 13 Jahren adoptiert haben - ein emotionaler Blick zurück in die eigene Vergangenheit. Darf Familie Mäder ihren Blindenhund behalten? Vater Patrik, der wegen einer Erbkrankheit fast blind ist, absolviert mit Pequenita schon einmal eine Probeprüfung. Nur wenn Hund und Meister ein funktionierendes Team sind, wird Pequenita definitiv in der Familie bleiben. Für eine kurze Auszeit fährt die ganze Familie nach Davos. Patrik hat das Skifahren nicht aufgeben wollen, obwohl er fast nichts mehr sieht. Er geht mit spezieller Begleitung auf die Piste. Im Heimatort von Maria kommen sentimentale Gefühle auf. Da haben sich Patrik und Maria zum ersten Mal getroffen und sich verliebt. Sandra Marty ist erleichtert: Sie lebt seit dreieinhalb Jahren von ihrem Mann getrennt und ist nun seit Kurzem offiziell geschieden. Das gibt ihr wieder mehr Freiraum und die Möglichkeit, sich neu auszurichten. Bei einem Apéro mit ihren Freundinnen wird das gefeiert. Ihre beiden Teenage-Töchter haben die Situation akzeptiert, der Jüngste hat nach wie vor Mühe damit, dass seine Eltern nicht mehr zusammenleben. Sogar an seinem Geburtstag lässt ihn dieses Thema nicht ganz los. Eine Familie sind sie aber auch zu viert. So geniessen sie im ersten Schnee einen Schlitteltag.