Stefan Suttner will seine erfolgreiche Hundeschule vergrössern und hat auch schon das geeignete Grundstück im Auge. Doch er hat die Rechnung ohne seinen ehemaligen Freund, Bürgermeister Wegerer, gemacht. Um selbst an das begehrte Bauland zu kommen, schreckt Wegerer nicht vor übler Nachrede zurück. Die Dorfbewohner glauben den perfiden Gerüchten. Mit einem Schlag ist Suttners Ruf ruiniert, seiner Hundeschule droht das Aus. Siegfried Rauch spielt im Sequel des erfolgreichen Heimatfilms "Ruf der Berge" erneut die Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen