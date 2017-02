Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Familienserie Um Himmels Willen Folge: 185 Bauer in Not D 2016 Stereo HDTV Merken Schwester Agnes ist fest davon überzeugt, dass Bürgermeister Wöller ihr auf wundersame Weise erschienen ist und nun nicht nur ein besserer, sondern ein ganz besonderer Mensch ist. Als Agnes allerdings ein Foto von Wöller in der Küche aufhängt, gerät sie mit Schwester Felicitas aneinander. Bauer Meiringer unterstützt die Gemeinde seit vielen Jahren mit Sachspenden für Bedürftige, doch das soll nun ein Ende haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Hartwig (Hanna Jakobi) Fritz Wepper (Wolfgang Wöller) Nina Hoger (Oberin Theodora) Karin Gregorek (Felicitas Meier) Emanuela von Frankenberg (Agnes Schwandt) Denise M'Baye (Novizin Lela) Mareike Lindenmeyer (Novizin Claudia) Originaltitel: Um Himmels Willen Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Helge Peyker Musik: Philipp F. Kölmel