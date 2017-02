ORF 3 09:30 bis 10:20 Dokumentation Kulturhauptstädte: Breslau A 2016 Stereo 16:9 Merken Mit einer spektakulären Kunstaktion auf 26 verschiedenen Brücken hat Wroc³aw das Jahr als Europäische Kulturhauptstadt 2016 eingeläutet. Hunderte Veranstaltungen und Aktionen sind geplant. Die Stadt der hundert Brücken zeigt sich uns von seiner buntesten Seite. Die junge Kulturmanagerin Kasia Kurzynoga führt uns als Hauptprotagonistin durch ihr Wroc³aw und zeigt uns in all dem Trubel auch die alltäglichen Seiten des Lebens in der Stadt. Was von dem Jahr der Auszeichnung als Kulturhauptstadt Europas bleibt, wird sich erst noch zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kulturhauptstädte Europas

