ORF 1 01:40 bis 03:25 Show Wir sind Kaiser A 2017 Stereo 16:9 Merken Närrisches Treiben am Hofe wünscht sich Seine Majestät Robert Heinrich I. von seinem Obersthofmeister Seyffenstein. Dieser lässt sich nicht lumpen und lädt z.B. die erfolgreiche Popband Wanda zu Hymne und Gespräch ein. Der Showmaster Johannes B. Kerner lernt von Seiner Majestät, wie man sich lustig trinken kann! Der Schriftsteller Michael Köhlmeier startet mit ihm eine virtuelle Zeitreise. Österreichs Rekordnationalspieler Andi Herzog spekuliert über die Zukunft des Trainertums. Und die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi weiß sich auf originelle Art den Annäherungsversuchen des Kaisers zu entziehen, indem sie - wie einst Tell - Pfeile verschießt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Robert Palfrader , Rudi Roubinek Gäste: Gäste: Wanda (Popband), Johannes B. Kerner (Showmaster), Michael Köhlmeier (Schriftsteller), Andi Herzog (ehem. Fußballspieler, Trainer), Francine Jordi (Schlagersängerin) Originaltitel: Wir sind Kaiser