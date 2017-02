ORF 1 22:55 bis 23:55 Show Faschingskabarett Severin Groebner: Servus Piefke A 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Wenn Severin Groebner vom "Piefke" spricht, weiß er, worüber er redet. Der gebürtige Wiener (aufgewachsen im "Helmut Qualtinger-Hof"!) wohnt seit einigen Jahren in Frankfurt. Den Österreichischen Kabarettpreis bekam er für diese "unangenehmen Wahrheiten über Deutschland, so freundlich wie möglich von einem Wiener formuliert". Mit Wiener Schmäh nimmt er die deutsche Wirklichkeit unter die Lupe; und kommt zur Ansicht, dass Deutsche etwas mehr Selbstironie und Österreicher etwas weniger Selbstmitleid vertragen könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Faschingskabarett