ORF 1 07:30 bis 07:55 Trickserie Die Abenteuer des jungen Marco Polo Auge in Auge mit dem indischen Tiger D, LUX, IRL, CDN, IND 2013 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Der Dschungel summt und sirrt vor Geräuschen. Marco, Shi La und Luigi wird deshalb ganz unheimlich, als plötzlich jeder Ton erstirbt und nur noch ein fernes Brüllen ertönt. Shi Las Fledermaus FuFu ist verschwunden und kurz darauf entflieht auch noch ihr Reiseelefant. Die drei Freunde erleben, wie die Legende um einen gefährlichen weißen indischen Tiger wahr wird. Und FuFu zum Helden wider Willen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travels Of The Young Marco Polo Regie: Lutz Stützner, Tony Loeser, Dave Barton Thomas Musik: Andreas Hoge

