Hessen 11:20 bis 12:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2361 D 2017 Untertitel HDTV Live TV Merken Sydney kommt mit ihren Zweifeln an Mielitzers Aufrichtigkeit nicht klar: Sagt Simone die Wahrheit? Hat er sie erneut belogen? Mielitzer gibt alles, um Sydney vom Gegenteil zu überzeugen - wird sie ihm wieder vertrauen? Die Wiederöffnung der Gärtnerei hat nicht den erhofften Erfolg, Merle kämpft tapfer um jeden Kunden und hat Gunter und Erika an ihrer Seite. Sandra ist weiterhin wild entschlossen, ihren verlorenen Status als High Society Lady durch eine amouröse Verbindung zurückzuerobern. Während Thomas als leichtes Opfer zur Verfügung steht, richtet Sandra ihren Fokus auf Gunter - und Ben schaut als amüsierter Dritter zu. Kim träumt von einer eleganten Strandlounge in Barcelona und ist zunächst schwer enttäuscht, weil Patrick offenbar eine Zukunft in Lüneburg plant. Doch sie irrt. Auch er macht Pläne für ein Leben in der katalanischen Hauptstadt. Mathis ist beeindruckt, als Eliane beherzt einen Fahrraddieb in die Flucht schlägt. Doch auch die toughe Eliane hat ihre Schwächen, nämlich Angst vor dem Autofahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patrik Caputo, Mattes Reischel Drehbuch: Claudia Kratochvil Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool