Nick 04:15 bis 04:40 Comedyserie See Dad Run Dad bringt Emily das Autofahren bei USA 2014 Merken Emily hat den Führerschein, aber David hat panische Angst, dass ihr beim Fahren etwas zustoßen könnte und versucht, sie vom Fahren abzuhalten. Jo versucht sich unterdessen als Detektiv und recherchiert im Fall "Verschwundene Monkey Chunks". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Mark Curry (Marcus) Originaltitel: See Dad Run Regie: Mitchel Katlin Drehbuch: Gigi McCreery, Perry M. Rein Musik: Rick Marotta

