Nick 02:25 bis 02:55 Jugendserie Zoey 101 Zoey auf der Suche USA 2008 Merken Michael steckt in der Klemme. Er bekommt von seinem Vater einen Oldtimer geliehen, damit er Lisa in einer standesgemäßen Edel-Karosse zum Abschlussball fahren kann. Doch leider hat das Auto ein Schaltgetriebe, während Michael bisher nur Wagen mit Automatik-Schaltung gefahren hat. Ob er rechtzeitig lernen wird, wie man mit dem Schaltknüppel umgeht? Bei Quinn und Logan hängt kurz vor der großen Party der Haussegen schief: Sie würden zwar gerne zusammen zum Abschlussball gehen, andererseits möchten sie aber auch ihr Geheimnis bewahren und ihre Freunde weiter in dem Glauben lassen, dass sie einander nicht ausstehen können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Creagen Dow (Jeremiah Trottman) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Steve Hoefer Musik: Michael Corcoran