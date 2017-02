Nick 20:10 bis 20:35 Serien Ride - mit Herz und Huf Guy gesucht USA 2016 Merken Auf Covington findet das jährliche Guy Fawkes Freudenfeuer statt. Dafür muss jedes Haus eine Guy Fawkes Puppe herstellen. Die Beste wird von Lady Covington gekürt und wird am Ende des Tages im Freudenfeuer verbrannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kendra Leigh Timmins (Katherine 'Kit' Bridges) Alana Boden (Elaine Whilshire) Sara Botsford (Lady Covington) Oliver Dench (Will Palmerston) Jonny Gray (Josh Luders) Natalie Lisinska (Sally Warrington) Manuel Pacific (Nav Andrada) Originaltitel: Ride Regie: Tim Hopewell Musik: Edward Zaski